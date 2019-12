Sirmione, una ruota si stacca dalla bici: ferito un 46enne

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 27 dicembre, un uomo di 46 anni residente a Castiglione delle Stiviere, nel mantovano, è rimasto vittima di una caduta dalla bicicletta a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Pochi minuti prima delle 14, stava passeggiando sulla due ruote in compagnia di un amico dopo il lavoro in via XXV Aprile.

A un certo punto la ruota posteriore della bicicletta del 46enne si è sganciata e il conducente è finito a terra schiantandosi con il volto sull’asfalto. Il primo a lanciare l’allarme è stato l’altro ciclista che si trovava con lui e facendo muovere sul posto l’automedica, un’ambulanza da Calvisano, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.

Ma è stato chiamato anche l’elicottero che ha imbarcato il 46enne e condotto in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Subito dopo la caduta, gli agenti e i militari si sono occupati di ricostruire la dinamica e capire se il distacco della ruota sia stato accidentale.