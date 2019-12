Gardone Riviera, vandali contro il presepio di Fasano

(red.) In questi giorni di avvicinamento verso il Natale i paesi e anche le abitazioni private si stanno addobbando tra luminarie, alberi e presepi. Ma come purtroppo succede in questi casi, visto anche il passato, non mancano nemmeno i vandali che agiscono solo per il gusto di recare dei danni. Uno di questi esempi è andato in scena lunedì notte 9 dicembre a Fasano di Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda.

Vicino al monumento ai caduti, l’associazione “La Rata” ha allestito un bellissimo presepio con le statue alte mezzo metro. L’iniziativa va avanti da diversi anni, ma come l’anno scorso anche stavolta alcuni ignoti si sono resi protagonisti in negativo. Infatti, è stata mozzata una mano alla statua di Giuseppe. L’episodio è stato segnalato alle autorità e nel frattempo l’effige sarà sottoposta a un veloce restauro prima di introdurla di nuovo nella Natività.