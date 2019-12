Circolo Vela Gargnano, stagione 2020 con belle novità

(red.) Al Circolo Vela Gargnano si lavora per la nuova stagione. Il presidente Lorenzo Tonini ha anticipato alcune date per il 2020. “Una delle novità sarà il Melges 24 Tour che farà tappa a Gargnano dall’1° al 3 maggio – spiega Tonini – e le altre gare del Circuito saranno a Riva, Malcesine, Torbole e il gran finale a Trieste. L’altro evento carico di significati sarà il Campionato Mille e una vela, regata internazionale per le barche progettate e costruite dalla Università europee e italiane. Le classiche di Gorla e Centomiglia si correranno poi il 30 agosto e nel week end del 5-6 settembre. Questa è solo una prima bozza, altre novità sono in arrivo”.

Il programma 2020 resta, più o meno invariato, per gli appuntamenti classici, oltre Gorla e Centomiglia (che arriverà a 70 edizioni), Gentlemen, Bianchi (22 marzo), a Pasqua il Meeting Giovanile per il doppio Rs Feva-Trofeo Centrale del latte di Brescia, a fine ottobre l’ Odio. Ci sarà poi una tappa del circuito barche volanti del 69F, la cui date vanno collocate nel ricco calendario di tutto il Lago. Dal 24 al 27 settembre ci sarà il Campionato Internazionale di 1001 (Mille e una vela) con le barche progettate, costruite e condotte dagli studenti delle Università di tutta Europa. Carena che per regolamento deve essere in materiali “eco compatibili”.

Con Circolo Vela Gargnano 2019 & 69° Centomiglia hanno collaborato: UBI Banca, Funivia Malcesine-Monte Baldo, Vanoli Cremona, Upm, Suunto, Kwindoo, OneSails, Alpe del Garda, Ori Martin, Aron Brescia, Centrale del latte di Brescia, Marina di Bogliaco, Cantine La Perla del Garda, Grand Hotel Gardone Riviera, Fonti di Vallio, Fondazione Terzo Pilastro Internazionale Roma, Fondazione Asm Brescia, Dap Brescia, Toscolano 1381, Garda Uno Lab, Cantiere Feltrinelli.