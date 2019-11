Bedizzole, controlli in allevamenti. Una mucca ferita tra altri animali

(red.) Martedì scorso 26 novembre i carabinieri forestali della stazione di Gavardo con i tecnici dell’Ats hanno condotto una serie di controlli negli allevamenti zootecnici della provincia bresciana. E non sono mancati i risultati. Il caso più eclatante arriva da Bedizzole dove un allevatore è stato denunciato e rischia anche una sanzione fino a 10 mila euro. Nel suo podere aveva accudito una mucca frisona ferita a una zampa e con vari problemi sanitari insieme ad altri animali e non nell’area dell’infermeria.

I forestali hanno quindi disposto che il bovino venisse spostato nel settore più congeniale per le sue condizioni e per l’allevatore è appunto scattato il deferimento. In un altro allevamento zootecnico del paese, invece, i carabinieri hanno scoperto un registro dei trattamenti sanitari non compilato degnamente e il titolare ha incassato una multa di 5.100 euro.