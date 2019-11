Bedizzole, fuoco a camper nomade e spari: finisce alla sbarra

(red.) Per la condotta che avrebbe portato avanti ai primi giorni dello scorso gennaio sarà a processo a marzo 2020. Si tratta dell’agricoltore 61enne Ennio Albiero, residente a Padenghe sul Garda, nel bresciano, accusato di aver dato fuoco a due roulotte dei sinti e di tentato omicidio dopo aver sparato a uno dei residenti che cercava di salvarsi dal rogo. A questo, si aggiunge anche l’aggravante dell’odio razziale.

Infatti, sembra che abbia detto “zingaro di m” prima di mettere in scena il suo piano in località Bettola a Bedizzole. Secondo l’accusa, l’uomo si sarebbe mosso per vendetta dopo aver subito alcuni furti nella propria cascina e ritenendo che fossero stati alcuni rom ad entrare in azione. Quindi, si era presentato con una tanica di benzina e un fucile semiautomatico dando fuoco a due camper.

Da uno di questi era uscito il 40enne italiano sinti che cercava di raggiungere i genitori per farli mettere in salvo in un’altra roulotte. E aveva rimediato una serie di pallini a un braccio e a una spalla. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Desenzano che avevano portato all’arresto e in carcere il 61enne. Ora è alla sbarra con giudizio immediato.