Lonato, auto danneggiate dalle buche sulla sp 567

(red.) Chi ieri sera, domenica 24 novembre, transitava sulla provinciale 567 all’altezza di Lonato del Garda, nel bresciano, non ha potuto fare a meno di notare una serie di auto in sosta lungo la corsia di emergenza. Erano le vetture rimaste con gli pneumatici e le ruote bucate o squarciate dalle profonde buche riaperte sulle strade. Si tratta della carreggiata tra Desenzano e Castiglione delle Stiviere, tra la provincia bresciana e quella mantovana, che spesso quando piove molto è costellata da voragini e buche pericolose.

Così è successo anche ieri, come dà notizia Bresciaoggi, e la situazione era talmente preoccupante da far intervenire sul posto gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità. Sul luogo si sono mossi anche gli operai di un’impresa che hanno cercato di mettere delle pezze, almeno ai punti più profondi. Una situazione non nuova sul posto e che ha danneggiato circa quindici auto.