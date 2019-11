Sirmione, imprenditrice spaccia da casa: arrestata

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 21 novembre a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Desenzano sono stati impegnati in un intervento. Infatti, hanno avuto il sospetto il continuo via vai verso un’abitazione celasse uno spaccio di sostanze stupefacenti. E hanno fatto centro nel momento in cui hanno raggiunto quella casa per compiere un servizio antidroga.

L’appartamento era intestato a una imprenditrice locale di 41 anni che però, oltre a lavorare nel proprio campo, arrotondava vendendo droga ai clienti. Durante la perquisizione sono stati trovati cinque etti di marijuana, 300 euro considerati frutto dell’attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. La donna è stata quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio e portata in carcere a Brescia prima dell’udienza di convalida. Per lei il giudice ha confermato l’arresto, ma disponendo solo l’obbligo di firma in caserma.