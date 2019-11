Lonato, all’Arci Machiri incontro per Mediterranea

(red.) Venerdì 29 novembre dalle 19.30, presso l’ARCI Machiri in Via Fonte del Fabbro, si terrà a Lonato – organizzata dalla locale sezione dell’ANPI – una serata a sostegno del progetto “Mediterranea”: una piattaforma di realtà della società civile che collabora per testimoniare e denunciare cosa sta accadendo nel Mediterraneo centrale dopo che le Ong, criminalizzate da una retorica politica costruita intorno ad inchieste che non hanno portato a nessuna condanna, sono state costrette ad abbandonarlo.

“Parafrasando Gramsci”, si legge nella nota del testo, “possiamo dire che essere Partigiani voglia dire innanzitutto non essere indifferenti, soprattutto a quello che succede attorno a noi. La Costituzione recita che: …Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Migliaia di persone che cercano di emigrare sono morte in mare, o marciscono in lager dove sono sottoposti a torture. Non prima gli italiani quindi, ma (in sintesi) prima chi ha bisogno.

Interverranno durante la serata Donatella Albini e Carla Ferrari Aggradi, raccontando le loro esperienze di bordo sulla “Mare Jonio”, la nave di Mediterranea.