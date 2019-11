“Dai depositi delle Grotte”, visita a Sirmione

(red.) il ciclo “Musei del Garda: abbonarsi conviene” vedrà un fitto calendario di iniziative culturali rivolte a tutte le fasce d’età, da novembre 2019 ad aprile 2020 presso, la Villa Romana di Desenzano del Garda, il Castello Scaligero e le Grotte di Catullo di Sirmione. Nel corso del primo appuntamento alle Grotte di Catullo, “Dai depositi delle Grotte”, sabato 30 novembre alle 15,30, i visitatori verranno guidati alla scoperta dei preziosi frammenti degli affreschi che decoravano la villa. Solitamente collocati nel deposito del museo, i frammenti saranno eccezionalmente esposti al pubblico per l’occasione. Un’opportunità da non perdere!

La visita guidata è gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso; per questo, abbonarsi conviene! Con l’Abbonamento 3 Musei del Garda si ottiene l’accesso illimitato ai tre siti museali per un anno a partire dalla data di acquisto. Per partecipare è consigliato prenotarsi all’indirizzo mail pm-lom.didattica@beniculturali.it.