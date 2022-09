Cani da educare? A Montichiari il primo corso gratuito di Regione Lomabrdia

Montichiari. Presentato mercoledì al Pirellone di Milano il corso di educazione cinofila che si tiene sabato 1 ottobre a Montichiari, primo Comune della provincia di Brescia a proporre questo tipo di iniziativa, gratuito per una ventina di proprietari di cani.

«Oggi, un cittadino su cinque ha in casa un animale d’affezione – spiega la Presidente della Commissione Territorio e Trasporti di Regione Claudia Carzeri – è quindi fondamentale la sensibilizzazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche affinché questi corsi vengano promossi anche da altri Enti. Non c’è ancora un’educazione civica diffusa dei padroni degli animali d’affezione e alcuni comportamenti sbagliati sono un problema per la cittadinanza».

«Un corso molto importante per i proprietari di cani, perché oggi la vita dei nostri animali è sempre più stressante – ha commentato Gianluca Comazzi capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia – ci accompagnano in tanti ambienti pubblici, quindi è importante che siano connessi al meglio con il contesto urbano. Complimenti al Comune di Montichiari per questo servizio gratuito offerto ai propri cittadini».

«Ho sposato in prima persona questo progetto che testimonia l’importanza della compagnia degli animali domestici e, al tempo stesso, l’educazione civica dei proprietari – ha commentato Angela Franzoni vicesindaco di Montichiari. Ringrazio Regione Lombardia per il patrocinio e la Zootecnica Bonacini, un’attività commerciale del nostro Comune che partecipa come sponsor a supporto di questo iniziativa. Il corso si terrà nell’area sgambamento cani, un gioiello del nostro Comune, dedicato ai nostri amici a quattro zampe».

«Un milione e settecentosessantottomila i cani registrati in Regione Lombardia nel 2021. Un numero sottostimato ed in crescita – ha spiegato l’ingegner Antonella Cazzulani, organizzatrice del corso – esiste un problema reale di gestione dei cani da parte dei padroni: talvolta non colgono in tempo i segnali di varia natura inviati dagli animali. Addirittura le statistiche ci dicono che il 99% delle aggressioni è legato alla cattiva educazione».

Al corso monteclarense verranno insegnate le principali regole sociali per una buona convivenza in ambito urbano, verranno spiegate le principali regole sociali, fornendo gli strumenti per la gestire delle reazioni degli animali. Le basi di un corso di educazione cinofila della durata di 3 ore, a partire dalle 15.30, con “Doctor dog” Andrea Grisi.