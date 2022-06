Roccafranca, schianto fra cinque mezzi: nove i feriti

Roccafranca. Non c’è stato solo il tragico incidente avvenuto in galleria Marone, nel quale ha perso la vita un operaio di 60anni residente a Costa Volpino, ma, sempre lunedì, attorno alle 18, lungo la provinciale 72, in territorio comunale di Roccafranca (Brescia) si è verificato un maxi sinistro che ha coinvolto cinque mezzi e in cui sono rimaste ferite nove persone.

Sembra che, all’origine dello schianto, in direzione Chiari, ci sia stata una frenata improvvisa di un’auto che ha innescato la serie di tamponamenti a catena.

A seguito dell’incidente, la strada è rimasta chiusa per due ore, per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Chiari, le ambulanze di Rovato Soccorso, Chiari e Trenzano. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.