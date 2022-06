Montichiari, rogo distrugge storico cascinale

Montichiari. Un rogo di vaste dimensioni ha distrutto uno storico cascinale in via Bornate a Montichiari (Brescia), nella frazione Santa Cristina.

L’edificio, abbandonato da tempo era disabitato e non si sono registrati feriti. Lungo e difficoltoso l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre di Desenzano del Garda, Brescia, Paitone e Castiglione delle Stiviere , oltre a una squadra di Verolanuova, attrezzate con autoscala e alcune autobotti. Le fiamme, altissime, erano visibili a chilometri di distanza e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

L’incendio ha intaccato sia l’abitazione che il deposito di fieno: distrutti circa 600 metri quadri di tetto in legno. L’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un fenomeno di autocombustione e che le fiamme si siano rapidamente propagate proprio per la presenza delle balle di foraggio.

Solamente venerdì 10 giugno un altro violento incendio si era sprigionato dal tetto di una villetta in via San Giovanni, nella frazione di Vighizzolo, lesionando gravemente l’abitazione: il proprietario aveva riportato ustioni al volto e alle mani.