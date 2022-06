Sversamenti irregolari, nei guai un’azienda di Manerbio

Manerbio. Un’azienda del paese, con sede in via Strada per Porzano, sarebbe finita nel mirino delle autorità che si occupano dei controlli sull’ambiente per aver gettato sostanze sospette nella rete delle acque bianche, quella per intenderci dei fossi.

Si tratterebbe di liquidi che vengono usati nelle lavorazioni industriali per la pulizia e il trattamento dei metalli. Forse un mix tra sostanze chimiche e oleose? Lo verificheranno la Polizia locale, l’Arpa di Brescia e i tecnici di A2A che hanno effettuato i primi controlli dai quali risulterebbe che i residui della lavorazione venivano sversati direttamente nella rete. Ora sono in corso gli accertamenti per verificare il livello dell’inquinamento provocato.