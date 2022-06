Truffa del bancomat, arrestato commerciante di Maclodio

Maclodio. Arrestato dalla polizia stradale di Brescia un commerciante di Maclodio, ma residente a Brescia, nella zona della stazione ferroviaria, che, insieme ad un complice di Bergamo, sono accusati di avere ordito una truffa ai danni dei propri clienti, attraverso una «innovativa e insidiosa» tecnica, denominata «truffa dello sportello bancomat», riuscendo a frodare una persona di Muro Lucano (Potenza) che pensava invece di ricevere del denaro per la vendita di merce on line.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si sono finti interessati all’acquisto di merce, presentandosi con false identità. In seguito sono riusciti a convincere la vittima della truffa a recarsi a uno sportello bancomat per ricevere il pagamento. Invece, dopo aver impartito istruzioni telefoniche, i due hanno fatto sì che la vittima versasse del denaro dal suo conto corrente a uno nella loro disponibilità.

A seguito dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, in carcere è finito Gerardo Dibisceglia, domiciliato a Bergamo, mentre si trova ai domiciliari un cittadino pakistano, Muhammad Shaban, titolare di un negozio di telefonia nella Bassa bresciana I due sono accusati, in concorso, di sostituzione di persona, truffa aggravata dalla circostanza dalla minorata difesa e indebito utilizzo di strumento di pagamenti elettronici.

Le indagini proseguono per stabilire quante siano esattamente le vittime e quale sia l’ammontare delle somme di cui i due truffatori si sono appropriati. Sequestrati anche i conti correnti dei due uomini arrestati.