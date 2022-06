Ghedi, la Polizia Locale scopre un bazar della cocaina

Ghedi. Scoperto a Ghedi (Brescia) un bazar della droga in un appartamento del centro storico del paese, dove alcuni cittadini, insospettiti perché l’abitazione risultava ufficialmente disabitata, avevano notato un via vai sospetto di persone, segnalando l’anomalia alla Polizia Locale.

Gli agenti, dopo una serie di appostamenti, sono intervenuti trovandosi di fronte ad un vero e proprio market della droga: 62 le dosi di cocaina già confezionate e 43 i grammi di sostanza grezza ancora da tagliare.

A gestire il commercio un marocchino di 48 anni, clandestino, che è finito in manette. L’arresto è stato convalidato e l’uomo, in attesa del processo, sottoposto ad obbligo di firma.