Montichiari, “smontate” due auto parcheggiate in strada

Montichiari. Sono due le auto parcheggiate in strada, in via Leonardo da Vinci e in via Arrighini a Montichiari (Brescia) cui sono stati smontati alcuni pezzi.

Brutta sorpresa per i proprietari delle vetture, una Audi e una Mercedes, che hanno trovato i propri veicoli senza fanali, paraurti e volante.

Probabilmente i pezzi sono stati sottratti per essere rivenduti come ricambi. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione.