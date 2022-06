Manerbio, giovane pestato fuori dalla discoteca: indagini in corso

Manerbio. Sono in corso le verifiche per accertare il contesto in cui è avvenuto il pestaggio, nel fine settimana scorso, di un giovane all’esterno del noto locale il «Cilindro».

La scena è stata ripresa dai cellulari delle persone che erano presenti e postata sui social. A picchiare brutalmente il ragazzo, che secondo alcuni testimoni sarebbe stato allontanato dalla sala da ballo perchè avrebbe creato problemi ed infastidito gli altri avventori, gli uomini della sicurezza.

Secondo altre testimonianze il giovane picchiato avrebbe impugnato un tirapugni.

I carabinieri di Verolanuova stanno conducendo le indagini per appurare i fatti, mentre i titolari della discoteca si sono detti estranei alla vicenda che si è verificata nel parcheggio antistante il locale.