Gottolengo: cade dall’impalcatura, 48enne ferito

Gottolengo. E’ precipitato da un’impalcatura alta circa quattro metri sulla quale stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio alla cascina Segalana in via Cerreto a Gottolengo.

L’infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 14,30 di questo martedì e il 48enne muratore di origine albanese, dipendente di una ditta di Ostiano, è stato soccorso dagli operatori del 118 che l’hanno fatto trasportare in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia con l’elisoccorso.

Sul posto oltre agli operatori sanitari, anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova per i rilievi. L’uomo non correrebbe perocolo di vita.