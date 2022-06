A Bagnolo Mella il grest creativo “A Regola d’Arte”

Bagnolo Mella. Per il quinto anno consecutivo la galleria L’ALTRA ARTE di Delfina Platto e Daniela Braga si prepara ad un’estate interamente dedicata ai bambini.

Dal 13 giugno riparte infatti il centro estivo “A REGOLA D’ARTE”, un’evoluzione del classico grest in chiave artistico-creativa: a cadenza settimanale, si alterneranno laboratori in cui i bambini di età 6/12 anni avranno l’opportunità di entrare a contatto con temi legati al mondo dell’arte, dell’ambiente, e molto altro attraverso laboratori progettati per nutrire la creatività, lo spirito di osservazione e “del fare ed inventare”.

I bambini sperimenteranno diverse tecniche e materiali con particolare attenzione al riciclo ed alla natura.

L’arte diventerà il mezzo per esprimersi e farlo divertendosi fornirà loro un’esperienza positiva e stimolante.

L’iniziativa coprirà la stagione estiva dal 13 giugno al 12 agosto nelle seguenti modalità:

• nei mesi di giugni e luglio saranno previsti due turni: mattina h 8-12; pomeriggio h 14-18. Questo permetterà di dare ad un maggior numero di bambini la possibilità di partecipare potendo avere un numero limitato per gruppo (11 max).

• nel mese di agosto sarà garantito solo il gruppo della mattina.

Tutti i materiali verranno messi a disposizione dalla galleria e i lavori realizzati resteranno di proprietà dei bambini.

Ogni altra informazione è riportata nella locandina o contattando

Galleria L’ALTRA ARTE

di Delfina Platto e Daniela Braga

Via Nazario Sauro 20/22, 25021 Bagnolo Mella (BS)

Contatti: 340.3962100; 339.4693073 – laltra.arte@gmail.com

