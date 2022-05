Rudiano, lite all’isola ecologica: picchiato l’operatore

Rudiano. Grave episodio di cronaca sabato mattina intorno alle 11 all’isola ecologica di Rudiano e brutta avventura per il 57enne Domenico Vangeri, operatore dipendente della ditta Ecology Green che la gestisce.

Un pensionato del paese si è presentato chiedendo che gli fossero consegnati dei sacchetti di plastica, quelli per la raccolta differenziata. Non si conosce la momento come sia andata la discussione e per quale motivo la risposta dell’addetto non sia piaciuta all’utente.

Fatto sta che la situazione è degenerata al punto da far scoppiare un litigio durante il quale si sarebbe scatenata una violenta aggressione ai danni di Vangeri, che sarebbe stato percosso dal pensionato e poi medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Chiari. Ora la dinamica è al vaglio della polizia locale.