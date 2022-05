Orzinuovi dà l’ultimo saluto a Gabriele Poli

Orzinuovi. Si svolgono nel pomeriggio di questo sabato i funerali di Gabriele Poli, il 20enne rimasto ucciso in un tragico fuoristrada con la moto nella notte tra mercoledì e giovedì sulla strada di Barco, nella campagna di Orzinuovi (Brescia).

Alle 15 le esequie, nella parrocchiale del paese bassaiolo, partendo dall’abitazione in via Maglio: Gabriele lascia i genitori e una sorella, la fidanzata e tanti amici.

Era uscito di casa con la sua nuova due ruote per fare un giro ed incontrarsi con gli amici, ma, sulla strada verso casa, il sinistro fatale: il 20enne è finito contro la cancellata d un cascinale abbandonato, dove l’ha trovato il proprietario solo il mattino dopo, attorno alle 8,30. Nella notte i familiari, non vedendolo rientrare, avevano dato l’allarme, mettendosi alla ricerca del ragazzo.

Gabriele si era diplomato al “Cossali” di Orzinuovi e da tempo lavorava in una ditta di Scarpizzolo come meccanico per i trattori. Da poco aveva coronato il sogno di acquistare una moto Ktm, la stessa che lo ha condotto ad un tragico destino.