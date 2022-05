Orzinuovi, schianto nella notte: muore un 20enne

Orzinuovi. Drammatico incidente nella notte tra mercoledì e giovedì ad Orzinuovi, nel Bresciano, dove un ragazzo di 20 anni, Gabriele Poli, è deceduto in uno schianto in sella alla sua moto. A dare l’allarme i genitori stessi per il mancato rientro del figlio, che aveva trascorso una serata in compagnia di alcuni amici.

Secondo quanto ricostruito, mentre stava percorrendo via Edmondo De Amicis, nella frazione di Varco, avrebbe perso il controllo della sua due ruote, schiantandosi contro il cancello di una cascina abbandonata.

Il giovane, a seguito dell’impatto, violentissimo, è stato sbalzato da sella ed è finito contro la cancellata, mentre la motocicletta è caduta in acqua. A trovarlo, nella mattinata di giovedì, attorno alle 8,30, il proprietario del cascinale, che ha lanciato l’allarme. Sul posto i Carabinieri di Verolanuova, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Per il 20enne non c’era più nulla da fare. Ancora da accertare sia la dinamica sia l’ orario del tragico sinistro.