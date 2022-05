Roccafranca, gatti uccisi a fucilate: esposto in Procura

Roccafranca. C’è sconcerto e amarezza a Roccafranca, nel bresciano, per l’uccisione di alcuni gatti, freddati a colpi di fucile nella zona di via San Gervasio.

Due i felini uccisi, altri quelli feriti e tratti in salvo grazie alle cure veterinarie.

Ad agire alcuni (per ora) ignoti, armati di fucili e pistole ad aria compressa che si “sono divertiti” a colpire i mici che vivono nella zona.

I gatti, da quanto emerso, non sarebbero stati colpiti con munizioni in libera vendita, ma con quelle per le quali è necessario essere in possesso di porto d’armi. Un particolare che potrebbe permettere di risalire, a breve, agli autori.

Il Codice penale prevede, per l’uccisione di animali, anche la reclusione da un minimo di 4 mesi a un massimo di 2 anni e ogni cittadino testimone dei reati ha il dovere di denunciarli alle forze dell’ordine.

Sulla vicenda della Bassa bresciana è intervenuto anche il Codacons, annunciando un esposto in Procura «perchè si verifichi l’adeguatezza dei controlli in città e perchè si intervenga per porre fine alle violenze sugli animali che, peraltro, pongono a rischio la pubblica sicurezza».