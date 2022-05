Castel Mella, tamponamento a catena tra bus, furgone e bici

Castel Mella. Momenti di apprensione, nel pomeriggio di martedì 10 maggio a Castel Mella (Brescia) per un incidente in cui sono rimasti coinvolti anche due bambini piccoli.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 16,30, nei pressi del Game City, lungo la trafficata Sp 235 Orceana.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, un uomo in bicicletta, che trainava un piccolo carrello con a bordo i due figli di tre e sei anni, è stato urtato da un furgoncino che si era fermato per farlo attraversare sule strisce pedonali, a sua volta centrato da un autobus che, provenendo da Torbole Casaglia, stava procedendo nella medesima direzione. A seguito dell’impatto, il ciclista ed i due figlioletti sono caduti a terra.

Fortunatamente i bambini non hanno riportato conseguenze, ma sono stati comunque ricoverati in pediatria al Civile per accertamenti, mentre il padre è stato portato alla clinica Sant’Anna. Ferito il conducente 58enne del furgoncino, ricoverato in Poliambulanza. Illeso l’autista del bus.

Sul posto sono intervenute le ambulanze dei volontari di Travagliato e dei volontari di Roncadelle e Castel Mella.

Notevoli i disagi alla circolazione, particolarmente intenso a quell’ora lungo la Orceana che è stata chiusa per consentire i rilievi, all’altezza delle due rotonde nei pressi del supermercato Lidl, con traffico deviato nella zona artigianale del paese.