Acquafredda, anziani intrappolati nel rogo di casa

Acquafredda. Momenti di grande apprensione ad Acquafredda, nel bresciano, domenica pomeriggio, per un violento rogo che ha reso inagibile un’abitazione all’angolo tra via Manzoni e via Mazzini. Tratti in salvo dai vigili del fuoco i due coniugi 70enne che risiedono nella villa, e che si erano rifugiati al secondo piano, spaventati dal fumo che proveniva dallo scantinato.

A dare l’allarme un vicino di casa che aveva notato il fumo uscire dall’abitazione. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Castiglione delle Stiviere supportati dai colleghi di Desenzano, Brescia e Verolanuova. L’intervento è stato lungo e complesso: in primo luogo sono stati fatti uscire, attraverso una finestra, i due anziani proprietari, quindi sono continuate per diverse ore le operazioni di spegnimento che si sono concluse con la dichiarazione di inagibilità dell’edificio, trasmessa al Comune.

I proprietari sono stati visitati e poi dimessi in serata dall’ospedale di Castiglione delle Stiviere.