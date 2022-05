‘Pontevico pulita’, sabato 21 e domenica 22 la seconda edizione

Pontevico. Si terrà nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio la seconda edizione di “Vivere Pontevico Pulita” promossa dal Vivere Pontevico.

L’iniziativa vuole sensibilizzare la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, al rispetto dell’ambiente e alla lotta all’abbandono di rifiuti. La due giorni ecologica quest’anno propone due attività: un incontro educativo, organizzato in collaborazione con 5R-zero sprechi per i ragazzi di scuole elementari e medie, e passeggiate ecologiche fra le vie di centro paese e frazioni che, grazie alla buona volontà dei partecipanti, si trasformano in occasione per la raccolta dei rifiuti che si incontrano lungo il tragitto e nelle aree pubbliche attraversate.

Sabato 21 maggio la giornata sarà dedicata al centro di Pontevico: la mattina presso il Parco delle Rimembranze di via XXVIII Maggio “educazione ecologica” per gli studenti delle scuole. Si inizia alle ore 9.30 con i ragazzi delle scuole medie con l’introduzione alle 5R (riduzione, riuso, riparazione, riciclo, recupero) e a seguire attività eco-educative: eco-quiz, energia ed eco-gioco.

Alle ore 10.30 sarà la volta degli studenti delle elementari, accompagnati da un adulto, a cimentarsi in eco-giochi ed eco-quiz.

Alle ore 14.30 Passeggiata ecologica, aperta a tutti i cittadini con ritrovo in Piazza Mazzini, angolo Vicolo del Vento.

Domenica 22 maggio sarà dedicata alle Passeggiate ecologiche nelle frazioni.

• Ore 9.30 Chiesuola: ritrovo davanti alla chiesa

• Ore 14.30 Bettegno: ritrovo davanti alla chiesa

• Ore 16.30 Torchiera: ritrovo sul piazzale della chiesa

Ogni partecipante alle camminate dovrà essere munito di guanti. Ci saranno pinze per la raccolta a disposizione di tutti così pure i sacchi per la raccolta differenziata gentilmente offerti dal Comune di Pontevico e Garda Uno.

Al termine di ogni passeggiata sarà possibile rifocillarsi presso le attività di ristoro presenti in centro e presso le frazioni. Tutta la popolazione è invitata a partecipare, senza dimenticare di portare con sé il proprio amico a quattro zampe.