Nasce Europa Verde Pontevico, già attiva sul territorio

Pontevico. E’ stata presentata ufficialmente sabato 7 maggio l’associazione Europa Verde Pontevico. A tenere a battesimo la nuova realtà politica della bassa bresciana il parlamentare Devis Dori, Dario Polini, responsabile nazionale per le politiche economiche fiscali, e Salvatore Fierro, portavoce Europa verde Brescia.

Il portavoce del gruppo pontevichese sarà Alessio Pesenti, “Vogliamo rispondere al grido di aiuto che il territorio pontevichese e la sua popolazione lanciano ormai incessantemente”, ha detto Pesenti. “Lo sviluppo sostenibile sarà alla base della nostra azione: desideriamo lavorare per un paese sostenibile sotto tutti gli aspetti. Economia, lavoro, commercio devono coniugarsi con l’aspetto sociale e ambientale. Non vogliamo che vengano sacrificati salute e socialità al profitto. Da qualche mese ci siamo già attivati con iniziative di carattere ambientale e stiamo seguendo da vicino lo sviluppo del progetto nuova fonderia a fianco del Comitato Salvaguardia Pontevico. Il nostro supporto politico e l’assistenza tecnica hanno già portato a una interrogazione parlamentare e la petizione al parlamento europeo”.

Devis Dori, che segue costantemente la questione pontevichese, ha poi annunciato il via a una serie di incontri su tutto il territorio bresciano. Venerdì 3 giugno appuntamento a Pontevico con una serata dedicata all’ascolto del territorio e all’illustrazione della situazione centraline elettriche sul fiume Oglio e progetto fonderia.