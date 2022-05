Associazione Europa Verde Pontevico, sabato la presentazione

Pontevico. Sabato 7 maggio alle 10.30, in piazza Mazzini a Pontevico, verrà presentata ufficialmente l’Associazione Europa Verde Pontevico.

A tenere a battesimo la nuova realtà della bassa l’on. Devis Dori, che già lo scorso aprile era intervenuto a Pontevico per illustrare l’interrogazione parlamentare presentata in merito al progetto del nuovo impianto fonderia che dovrebbe nascere in località Gauzza di Pontevico, e Salvatore Fierro, portavoce di Europa Verde Brescia. Nell’occasione verrà aperta la campagna di tesseramento ad Europa Verde 2022.