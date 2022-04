Pontevico, il Broletto chiede chiarimenti alla Raffmetal

Pontevico. La Fonderia di alluminio a ciclo continuo Raffmetal della Guazza a Pontevico (Brescia) finisce sotto la lente della Provincia che, dopo i dubbi sollevati dai comitati ambientalisti e dei cittadini che si oppongono all’impianto, vuole chiarire l’impatto ambientale che la ditta potrebbe avere su un territorio su cui già insistono diversi impianti produttivi.

Attualmente in Broletto è in corso la Valutazione di impatto ambientale, ma gli uffici tecnici avrebbero sollevato una serie di rilievi per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico (Pau) per la realizzazione del progetto: all’azienda è stato chiesto di chiarire alcuni aspetti evidenziati, entro 60 giorni. Tra le perplessità sollevate dalla Provincia di Brescia la valutazione modellistica della ricaduta al suolo degli inquinanti e la valutazione dell’impatto acustico.

La zona in cui dovrebbe sorgere l’impianto della Raffmetal è stato individuato accanto all’autostrada, per un’estensione di circa 174 mila metri quadrati di terreno agricolo convertito in area industriale in località Gauzza, vicino al centro abitato.

I cittadini si sono riuniti nel Comitato Salvaguardia Pontevico, per chiedere che la fonderia non venga realizzata, con una petizione al Parlamento europeo, resa possibile grazie all’appoggio di Europa Verde.

I rischio, secondo i firmatari, è che si verifichi una concentrazione di industrie in una ristretta area della Bassa: il nuovo impianto, infatti, non avrebbe solamente effetti nocivi su Pontevico, ma anche su comuni limitrofi.

La zona individuata, quella tra Raffa e di Chiesuola, vede già la presenza di altre industrie come la Tecnotubi di Alfianello, due ditte di zincatura a San Gervasio e Verolanuova e la fonderia Foma, a Pralboino.