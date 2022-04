Pontevico, i ragazzi colorano di Pace il cortile della Rsa

Pontevico. Mercoledì 13 aprile si è tenuto, presso la RSA Giroldi Forcella Ugoni di Pontevico, l’evento “Disegniamo la pace”. L’iniziativa promossa dal gruppo Vivere Pontevico, attivo sui social con un canale che racconta la vita della comunità bassaiola, è stata subito “abbracciata” dal consiglio di amministrazione della Fondazione Giroldi Forcella Ugoni.

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie del paese sono stati invitati a intervenire per portare un messaggio di pace e speranza agli ospiti della RSA attraverso il disegno, una forma inusuale di augurio di buona Pasqua.

I ragazzi si sono sbizzarriti a disegnare e colorare con i gessetti messaggi di pace sulle superfici dei cortili esterni della RSA. Messaggi e disegni di ogni genere: bandiere, simboli, animali, poesie, slogan e l’immancabile arcobaleno. Un plauso agli insegnanti che hanno portato i ragazzi all’appuntamento con una chiara percezione del messaggio che si intendeva lanciare.

“Una esperienza eccezionale per i bambini e per i nostri ospiti, ringraziamo Vivere Pontevico per il bellissimo progetto” – Antonella Acerbis, Presidente della Fondazione Giroldi Forcella Ugoni. Sono stati ben 245 i bambini, provenienti dalle scuole statali e dalla Maddalena di Canossa, che hanno partecipato alla giornata conclusasi poi con la merenda offerta dalla RSA.

“I bambini sono il nostro futuro, gli anziani la nostra memoria: in questo momento storico abbiamo pensato che fosse doveroso ricostruire questo importante rapporto generazionale.” – Alessio Pesenti portavoce di Vivere Pontevico – “cogliamo l’occasione per augurare a tutti gli ospiti e gli operatori della RSA, e a tutta Pontevico, buona Pasqua”.