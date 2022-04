Orzinuovi, al Baritì vinti 500mila euro con il Gratta & vinci

Orzinuovi. Biglietto del Gratta e vinci da 500mila euro, quello che si è aggiudicato un anonimo scommettitore che ha acquistato il tagliando al “Baretì” di Orzinuovi, al Baritì, in direzione di via Villachiara.

Il fortunato cliente ha vinto mezzo milione di euro e ha voluto ringraziare i titolari del locale con un bigliettino lasciato tra le pagine di un quotidiano che viene messo a disposizione degli avventori. Nel giornale un cliente del bar ha trovato il foglietto su cui era fotocopiato il tagliando, con evidenziata la somma vinta.

Molta soddisfazione per i gestori del locale, alla loro prima grossa vincita e che, a breve, potranno fregiarsi di una targa che ricorda l’ingente somma vinta con un tagliando della serie “Miliardario” da 5 euro.