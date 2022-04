Orzinuovi, una mostra e un concerto per la memoria della pandemia

Orzinuovi. Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022 si terrà, sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II a Orzinuovi, la mostra fotografica “La cura in uno sguardo” del dottor Giuseppe Milesi, proposta dalla Fondazione Spedali Civili di Brescia.

La mostra è composta da sedici pannelli riportanti fotografie scattate dal dottor Milesi durante la prima ondata della pandemia da coronavirus. Questo vuole essere un omaggio in memoria delle vittime del Covid-19, che ha colpito con particolare forza nell’area orceana. La mostra sarà liberamente fruibile sabato 30 aprile dalle 15.00 alle 21.00 e domenica 1° maggio dalle 9.00 alle 21.00.

In occasione della mostra, sabato 30 aprile alle 20.30 si terrà un concerto pianistico in ricordo delle vittime della pandemia, tenuto dal M° Paolo Sarubbi, sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Orzinuovi (in caso di pioggia, l’evento si terrà presso la Chiesa del Carnerio).

Gli eventi, patrocinati dal Comune di Orzinuovi, vogliono essere una memoria di un periodo particolarmente difficile per l’Italia tutta e ancor di più in quest’area, la prima e la più colpita dal virus in Europa, e anche come ringraziamento a tutti coloro che si sono profusi senza sosta nell’assistenza e nella cura dei pazienti, una cura che poteva trasmettere umanità solo tramite lo sguardo.