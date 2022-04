Nuova fonderia a Pontevico, Devis Dori: “Porteremo il tutto in Europa”

Pontevico. Si è tenuto domenica mattina, 10 aprile, il presidio per chiedere trasparenza e totale verifica delle condizioni ambientali e degli aspetti legati alla salute dei cittadini sul progetto di realizzazione della nuova fonderia Rafmetal, a Gauzza di Pontevico.

Promotori della protesta Basta Veleni, Comitato Salvaguardia Pontevico, Europa Verde e Vivere Pontevico. A dar man forte al presidio è intervenuto l’onorevole Devis Dori di Europa Verde, che lo scorso marzo ha presentato al ministro Cingolani una interpellanza parlamentare sul progetto. “Oltre alla interrogazione parlamentare”, ha detto, “presenteremo con il comitato una petizione al parlamento europeo, affinché venga verificata la compatibilità di un simile impianto in presenza di una infrazione comunitaria in tema di salubrità dell’aria del territorio pontevichese.”

Sempre da Roma è intervenuto Dario Polini, responsabile nazionale per le politiche fiscali di Europa Verde: “A breve verificheremo la sostenibilità economica del business plan dell’impianto. Non siamo così certi che i posti di lavoro paventati siano effettivamente nuovi posti, temiamo in un travaso dalle sedi attuali e che tutto si riduca ad una pura ottimizzazione degli aspetti logistici e di redditività dell’attività produttiva attuale.” “A tal fine segnaliamo che una volta presa visione di tutto il progetto valuteremo un eventuale ricorso al TAR”, ha aggiunto Salvatore Fierro, portavoce di Europa Verde Brescia.

L’avvocato Perez, collaboratore legale di Europa verde Brescia, ha sottolineato: “Tutte le azioni che metteremo in atto saranno sottoposte agli organi e agli enti competenti in forma ufficiale, così da tracciare la presa di posizione di ogni singolo attore del progetto.”

Anche Roberto Bussi, tavolo Basta Veleni Brescia, ha ribadito “la volontà di supportare e affiancare l’azione di verifica sul progetto è totale. Incitiamo il comitato a non mollare la presa.”

“Il nostro territorio soffre già la presenza di diverse aziende ad alto impatto ambientale. Contavamo in uno sviluppo sostenibile per Pontevico: la scelta dell’amministrazione di accogliere un nuovo impianto di fonderia per 176.000mq di terreno vergine potrebbe essere il definitivo addio a questo obiettivo” , ha commentato Alessio Pesenti, del gruppo di cittadini Vivere Pontevico.

Chiude gli interventi con un accorato appello un residente della frazione Gauzza: “Ho comprato casa qui perché la mattina aprivo la finestra e vedevo la campagna, potevo passeggiare e godere del mio giardino con la famiglia: ora rischio di ritrovarmi con un mostro a fianco!”

Lo scorso 24 marzo l’amministrazione comunale di Pontevico, guidata dal sindaco Alessandra Azzini, ha deliberato modifiche finalizzate a consentire l’insediamento del nuovo impianto di fonderia Raffmetal. Una nuova zonizzazione acustica, che crea un’area al livello massimo di rumore consentito a poche decine di metri dalle case, e la variazione al PGT, per un aumento della percentuale di superficie costruibile, dell’area industriale sita in frazione Gauzza. Sono giunte poi a sorpresa le dimissioni dell’assessore alle politiche produttive Roberto Bozzoni, a suo dire “è stato raggiunto l’obiettivo autorizzazioni fonderia”.

“Nessun seguito alle richieste di incontro e confronto pubblico richiesta da più parti del paese all’amministrazione comunale: una vera e propria mancanza di trasparenza e rispetto verso la cittadinanza”.