Bagnolo, camionista con la patente revocata: 5mila euro di multa

Bagnolo Mella. Non avrebbe potuto essere alla guida del camion, dato che la patente gli era stata revocata dopo aver provocato un incidente, tuttavia proseguiva imperterrito la professione di autotrasportatore, utilizzando un trucchetto, ovvero avendo modificato una licenza di guida che così presentava due numeri identificativi diversi.

Un escamotage che gli ha permesso di superare alcuni controlli, ma non l’ultimo, effettuato dalla Polizia Locale di Bagnolo Mella, a conclusione di un’indagine effettuata dalla Prefettura di Brescia sul decreto di revoca della patente a carico del camionista.

L’uomo, che stava effettuando il rinnovo della patente, al termine del periodo di prova con un documento temporaneo, non aveva riconsegnato la vecchia patente. Gli agenti hanno rilevato la difformità dei codici sul documento esibito dall’uomo, per il quale è scattata anche una multa da 5mila euro e, ovviamente, il sequestro del documento.