San Paolo, rogo distrugge trattori e rimessa

San Paolo. Sono andati completamente distrutti dalle fiamme i tre mezzi agricoli che erano custoditi in una rimessa a San Paolo, nel bresciano.

La richiesta d’intervento alla centrale dei vigili del fuoco di Brescia è arrivata attorno alle 21,30 di lunedì 4 aprile.

Sul posto sono giunte cinque squadre da Brescia, Orzinuovi e Verolanuova, con due autobotti. Il rogo è stato spento, ma sono ancora al vaglio le cause. Non si esclude la matrice dolosa. Ingenti i danni subiti dai proprietari dei trattori, completamente carbonizzati, così come la struttura in legno che li ospitava.