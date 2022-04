Pontevico, ambientalisti in piazza contro la nuova fonderia

(red.) “Abbiamo assistito increduli ad consiglio comunale a dir poco singolare che ha calpestato il diritto dei cittadini all’informazione”, dice Luca Gambaretti del Comitato Salvaguardia Pontevico sulla questione della nuova fonderia Raffmetal.

“Lo scorso 24 marzo l’amministrazione comunale di Pontevico, guidata dal sindaco Alessandra Azzini, ha deliberato modifiche finalizzate a consentire l’insediamento del nuovo impianto di fonderia Raffmetal”, si legge in una nota di Vivere Pontevico, Comitato Salvaguardia Pontevico ed Europa Verde Brescia. “Una nuova zonizzazione acustica, che crea un’area al livello massimo di rumore consentito a poche decine di metri dalle case, e la variazione al Pgt, per un aumento della percentuale di superficie costruibile, dell’area industriale sita in frazione Gauzza”.

“Perché le variazioni sono state illustrate al consiglio comunale dal tecnico incaricato dalla fonderia, quindi di parte, invece di quello comunale, cioè il legittimo riferimento dell’amministrazione?”, si chiedono i comitati. “Forse l’ente non ha approfondito le richieste o non ne ha capito la portata? Come è possibile che l’amministrazione, nonostante i solleciti dei cittadini, e la richiesta di consiglio comunale aperto, voti senza fornire informazioni alla popolazione sul progetto?”.

“Il progetto parlava di impianto alimentato a idrogeno con impatto zero, ma ora i proponenti dicono essere solo un’ipotesi allo stadio sperimentale di cui non si conosce nemmeno la reale fattibilità”, prosegue il comunicato degli ambientalisti. “Il comune accetta una modifica simile senza chiedere chiarimenti? Possibile che dal 2018, inizio della discussione del progetto fra comune e Raffmetal, ad oggi non siano mai stati illustrati ai cittadini i pro e i contro della fonderia? La convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia nel 2001, riconosce al pubblico non solo il diritto all’accesso all’informazione ambientale ma anche, e soprattutto, il diritto a partecipare ai processi decisionali che hanno una incidenza sulla salute e sull’ambiente. E le minoranze in consiglio, cosa intendono fare oltre ad aver votato contro queste delibere?”.

“Pretendiamo chiarezza e chiediamo a gran voce che sindaco e consiglieri mettano la faccia di fronte ai cittadini e rispondano di questa scelta che caratterizzerà in modo definitivo il futuro del territorio e delle future generazioni”. conclude la nota. “E’ necessario organizzare un incontro pubblico per spiegare come la fonderia rientra nella loro idea di sviluppo di Pontevico e ascoltare le osservazioni dei cittadini”.

“Questo non può essere chiamato sviluppo sostenibile. Rischiamo di cedere alla logica del profitto il nostro futuro”, sottolinea Alessio Pesenti di Vivere Pontevico. “Nei prossimi giorni ci attiveremo per portare all’attenzione della popolazione pontevichese questa incredibile mancanza di rispetto nei loro confronti. Domenica 10 aprile ore 10.00 saremo in piazza Mazzini con un presidio per dare informazioni a tutti coloro che desiderano capire cosa sta per arrivare. Con noi l’on. Devis Dori di Europa Verde, che ha presentato interrogazione parlamentare sul progetto, e Salvatore Fierro di Europa Verde Brescia”.