Manerbio, perseguitavano i coetanei: 7 baby stalker denunciati

(red.) Sono sette i minorenni residenti nella Bassa Bresciana denunciati dai carabinieri di Manerbio per atti persecutori nei confronti di due 13enni, avvenuti negli ultimi due mesi.

A seguito delle perquisizioni effettuate nelle abitazioni di famiglia, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato, oltre ai cellulari dei ragazzini, un tagliacarte affilato ed un coltello di 25 centimetri, un martello in legno (oggetti tutti occultati nelle camere dei ragazzi o all’interno degli zaini di scuola), infine alcune dosi di sostanza stupefacente tipo hashish e cocaina unitamente a bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’attività di indagine ha avuto inizio nei primi giorni dell’anno grazie a quel circuito di protezione contro gli atti di bullismo ovvero quella sinergia informativa tra scuola, oratorio, comune, famiglie e forze di polizia, dove si era concretizzata l’assoluta necessità di monitorare un gruppo di sette ragazzi, tutti minorenni tra i 13 ed i 16 anni, che prendevano di mira ragazzi più piccoli fuori dalle scuole medie o nei pressi dell’oratorio.

Nei vari episodi di minacce, insulti ed atteggiamenti disdicevoli contro varie vittime, due in particolare sono risultati particolarmente gravi nei confronti di altrettanti ragazzi di 13 anni, ai quali, dietro la minaccia di un taglierino, sono state sottratte alcune monete.

E’ solamente di mercoledì l’operazione dei carabinieri di Gussago e di Gardone Valtrompia che ha permesso di sgominare una baby gang dedita a vari reati, come furti, rapine, spaccio, messi a segno in diversi centri della provincia ed in città.