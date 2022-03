Bassano, PANGO a sostegno delle famiglie con persone autistiche

(red.) In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite, sabato 2 aprile l’azienda di abbigliamento femminile Confezioni PANGO devolverà parte del ricavato del proprio outlet OVER di Via Brescia a Bassano Bresciano all’associazione “Ali Cecca Tita per mano…per sempre”, nata per supportare le famiglie con bambini autistici.

“Ali, Cecca e Tita sono i soprannomi dei miei tre figli, che spero si tengano per mano e si aiutino sempre” spiega Cinzia Tomassi Castelli, mamma di un bambino autistico, che ha appena fondato questa associazione con l’obiettivo di concretizzare, attraverso progetti e iniziative, una reale inclusione e supportare le famiglie che si trovano spesso improvvisamente catapultate nel mondo dell’autismo e della disabilità.

“Cinzia è consulente nella nostra azienda da anni – chiosa l’amministratore unico di PANGO Gianfranco Scotuzzi -. Quando mi ha parlato del suo impegno in questa iniziativa ho pensato che l’occasione del 2 aprile fosse il momento ideale non solo per raccogliere fondi per la sua associazione, ma anche per contribuire a far parlare di questo delicato disturbo neuropsichico e non dimenticare le famiglie che ogni giorno vivono la realtà dell’autismo. Metteremo infatti a disposizione del materiale informativo sull’argomento e sabato sarà possibile, per chi lo desidera, confrontarsi con Cinzia”.

Nel corso della giornata del 2 aprile acquistando un capo Gaia Life o Ten Ways To Be all’interno dell’outlet PANGO, si potrà nello specifico contribuire ad un progetto realizzato dall’Associazione con la raccolta fondi e con un contributo aggiuntivo dell’azienda, dal titolo “Disabilità: fratelli e sorelle nello sport”. L’iniziativa, che si svolgerà prossimamente al Gardanella Village di Peschiera Borromeo (Mi), da un lato sarà volta allo sviluppo di capacità natatorie e di psicomotricità per permettere di comprendere che un bambino autistico può fare sport come tutti gli altri bambini e dall’altro lato favorirà l’interazione sociale tra fratelli e sorelle. La diagnosi di disturbo dello spettro autistico ha un forte impatto su tutti i familiari e nello specifico è difficile far comprendere ai bambini perché un fratello o una sorella quasi improvvisamente inizi a comportarsi in un certo modo e richieda maggiori attenzioni da parte dei genitori.

“La vera inclusività consiste nel permettere ai bambini autistici di giocare con gli altri in un parco, andare a scuola insieme a loro, frequentare cinema e centri estivi e poter fare sport – sostiene Cinzia Tomassi Castelli -. Esistono delle strategie per rendere compatibile l’autismo con le sfide quotidiane della vita, facendo raggiungere ai bambini autistici il massimo livello di abilità possibile per permetter loro e a chi sta loro vicino di vivere meglio”.

“Quando ti viene comunicato che tuo figlio è affetto dal disturbo dello spettro autistico, come nel mio caso, pensi che non stanno parlando con te e ti chiedi perché – racconta la fondatrice dell’associazione -. Ci sono momenti di sconforto nei quali pensi di non farcela e che sia tutto oltre le tue possibilità, ma poi ti rendi conto che non hai tempo di abbatterti e devi andare avanti e puoi farlo anche confrontandoti con chi è nella tua stessa situazione”. Per far fronte a questa necessità una delle iniziative dell’Associazione consisterà proprio nella realizzazione di un ciclo di incontri e webinar – in collaborazione con l’Associazione Commercialisti Cattolici, di cui la dottoressa Tomassi è membro – che daranno la possibilità a queste famiglie di confrontarsi e avere informazioni utili su temi giuridici, fiscali, previdenziali e assistenziali, ma anche di sport, pet terapy, di lavoro e di maggiore età.