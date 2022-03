Covid hub di Castelletto di Leno, termina l’attività vaccinale

(red.) Termina in data 31/03 l’attività vaccinale Covid dell’Hub di ASST Garda a Castelletto di Leno che ha iniziato le somministrazioni in data 02/03/2021 e che ha contribuito in maniera fondamentale alla campagna vaccinale di ASST Garda con oltre 200.000 vaccinazioni somministrate su un totale di oltre 747.000.

“Le 8, a tratti 10, linee vaccinali assicurate a Leno sono state il frutto di un lavoro di squadra dei dipendenti della ASST, dei Medici di Medicina Generale e della Protezione Civile che hanno assicurato ai cittadini un servizio fondamentale e che ha consentito, con la terza dose, di ridurre il rischio di ricadute gravi della malattia e di ospedalizzazioni. A loro va il mio sentito ringraziamento. Un ringraziamento particolare al Sindaco ed alla Amministrazione di Leno che ha assicurato la disponibilità di questa struttura che continuerà ad operare per le vaccinazioni pediatriche ordinarie” ha commentato il Direttore Generale Mario Alparone.

“Io e la mia Amministrazione siamo orgogliosi di aver messo a disposizione la nuova struttura di Castelletto per la realizzazione dell’Hub vaccinale. L’assessorato ai lavori pubblici e l’ufficio tecnico hanno lavorato e collaborato in piena sintonia con l’ASST del Garda per dare il miglior servizio alla popolazione della bassa bresciana e non solo, in un periodo difficile, complesso e per certi versi doloroso. Ringrazio tutti gli operatori che a vario titolo hanno prestato la loro opera con grande professionalità, umanità e cortesia. Un ringraziamento particolare e di cuore ai volontari della Protezione civile e di tutte le altre associazioni che hanno lavorato incessantemente in tutto questo lungo anno: senza la loro opera non sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò” dichiara il Sindaco di Leno Cristina Tedaldi.

Durante la breve cerimonia, dopo l’intervento del Direttore Generale di ASST Garda e del Sindaco di Leno sono state consegnate pergamene di ringraziamento ai Medici di Medicina Generale: Domenico Ghisleri, Piergiacomo Mantelli, Fabrizio Bonera, Angelo Rossi, Laura Mereghetti ed Enrico Provenzi Alunni; alla coordinatrice dell’Hub Laura Cannistrà, alla Coordinatrice della Protezione Civile Rossella De Pietro, a Giovanna Soldi (Associazione Nazionale Carabinieri) e Cristina Tomasini (Istituto Scolastico Vincenzo Capirola) per l’attività di accettazione svota dagli studenti volontari da lei coordinati.