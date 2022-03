(red.) La magnifica giornata di sole di sabato mattina, 19 marzo, ha fatto da perfetta cornice all’arrivo, a Pontevico, di un nutrito numero di Soci del Rotary Club Brescia Manerbio e del Rotaract di Manerbio e di Montichiari che, accompagnati dall’entusiasmo dei volontari del Parco delle Vincellate, ha provveduto alla pulizia del Parco stesso.

I Soci si sono dati appuntamento in questa magnifica oasi della Bassa, unica nel suo genere, per una giornata di lavoro e di condivisione.

Il Club di Manerbio è legato da tempo a questo luogo: lo scorso anno, infatti, ha donato l’allestimento di un bagno per i disabili che usufruiscono dei percorsi facilitati.

“La pulizia di alcune aree individuate ha prodotto un numero notevole di sacchi di spazzatura, segno che a fianco di molte persone responsabili e coscenziose ci sono altri che invece non hanno rispetto per questo luogo fantastico, che ci dà la possibilità di vedere alcune specie botaniche uniche per la pianura padana”, dice Valter Davini, Presidente del Rotary Club Brescia Manerbio.

Ancora un gran bel gesto da parte del Rotary Club Brescia Manerbio, sempre attento ai bisogni delle persone e dell’ambiente.