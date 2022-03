Offlaga, rubano trattore per assaltare la Falcotex

(red.) Tentato colpo alla Falcotex a Cignano di Offlaga, nel bresciano.

Nella notte tra giovedì e venerdì alcuni banditi, dopo avere rubato un trattore da utilizzare come ariete, hanno cercare di abbattere il cancello dell’azienda di via Artigianale con il mezzo agricolo. L’allarme antintrusione è scattato facendo desistere i ladri.

Non si tratta della prima volta che dei malviventi (forse la stessa banda) cercano di fare irruzione nella ditta che produce abbigliamento: solo un paio di mesi fa un altro tentato furto a seguito del quale erano state aumentate le misure di sicurezza.

I banditi hanno quindi abbandonato il proposito non prima di seminare la strada di chiodi così da aprirsi una più agevole via di fuga. Indagano i carabinieri di Manerbio.