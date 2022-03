Ospedale di Manerbio, il pensiero di pace del personale del nido

(red.) Con queste bellissime immagini, il personale del nido dell’ospedale di Manerbio ha voluto esprimere un pensiero solidale di valorizzazione della vita, in questo momento storico di sofferenza.

“È motivo di grande soddisfazione avere nuova conferma della sensibilità dei nostri sanitari, che quotidianamente operano per promuovere la salute, e che si esprime in iniziative spontanee come questa. ASST Garda aveva già aderito alle campagne di solidarietà istituzionali promosse da Regione Lombardia e dal Ministero della Salute e auspico possano proseguire le iniziative su entrambi i canali” dichiara il Direttore Generale Mario Alparone.

“Abbiamo utilizzato la nostra creatività attraverso colori ed immagini che identificano la nazione tanto coraggiosa quanto colpita da tanta violenza, sottolinea Giovanna Sassi Direttore Pediatria Manerbio. Il messaggio che vogliamo trasmettere alle persone serva a sensibilizzare la difesa di un valore assoluto che mai come oggi è violato.”