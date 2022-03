Rezzato, Tir perde il carico: danneggiato il manto stradale

(red.) Un autotreno, affrontando una rotonda ha perso il carico che trasportava, fortunatamente senza conseguenze per altri automobilisti che transitavano in quel momento.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15 di venerdì a Rezzato (Brescia), all’imbocco della Ss45bis, all’altezza di via Lithos.

Il Tir trasportava una pesante pressa che, cadendo, ha danneggiato l’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Rezzato che hanno dapprima interrotto la circolazione quindi istituito il senso unico alternato per consentire la rimozione del carico e del mezzo pesante ed i lavori di ripristino del manto stradale.