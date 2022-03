Mairano, il sindaco toglie la bandiera arcobaleno da scuola: è polemica

(red.) Bandiera della pace che diventa “della discordia”.

Succede a Mairano, paese della Bassa Bresciana, dove il sindaco Igor Zacchi (Lega Nord) ha sostituito il vessillo arcobaleno apposto all’esterno della scuola primaria con un altro in cui campeggiano i colori della bandiera ucraina e di quella russa e, in mezzo, la parola “Pace”. Lo striscione colorato è stato appeso nel corridoio dell’istituto scolastico.

Un gesto che, come riporta Il Corriere della Sera, ha suscitato un vespaio di polemiche.

Secondo il primo cittadino, la bandiera arcobaleno avrebbe un significato ideologico e non istituzionale, richiamando il movimento politico di “Sinistra arcobaleno” e, appellandosi anche a recenti pronunciamenti delle Prefetture italiane, ha fatto rimuovere il simbolo universalmente noto della pace.

Sconcerto tra i genitori dei bambini che hanno espresso malcontento per quella che è stata interpretata come un’imposizione.

Anche la sezione locale Anpi che ha invitato i cittadini a presentarsi, sabato mattina, davanti alla scuola per manifestare il proprio disappunto, armati, ovviamente, del vessillo incriminato. E sulla vicenda è già stata annunciata un’interrogazione comunale ad opera della minoranza.