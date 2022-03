Bassa Bresciana, donne derubate della borsetta in auto

(red.) I carabinieri hanno in mano alcuni elementi: l’auto usata per fuggire dopo il furto (una Yaris rossa) e l’identikit (sommario) degli autori: un ragazzino ed un adulto. Il modus operandi sarebbe il medesimo: aprire la portiera della vettura in sosta ed arraffare la borsetta appoggiata sul sedile anteriore, quindi fuggire in tutta fretta, lasciando le vittime attonite davanti alla rapidità di azione.

Un tentativo è stato messo a segno, con questa modalità, a Pontevico, nella Bassa bresciana, dove una signora anziana che stava attendendo la nipote all’uscita da scuola, ha visto un giovane entrarle in auto con l’obbiettivo di sottrarle la borsa, senza riuscirvi, e quindi fuggire a bordo dell’utilitaria dove ad attenderlo c’era un complice.

Un altro (andato a segno, stavolta) si è verificato martedì mattina, ad Offlaga, in pieno centro al paese. Una 60enne, appena uscita da un negozio, è stata derubata dopo essere uscita da un negozio. Dopo essere salita in auto, il bandito ha aperto la portiera, preso la borsetta e tutto il suo contenuto ed è fuggito a bordo dell’utilitaria rossa già segnalata a Pontevico.

Indagini in corso: al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza poste all’accesso del paese.