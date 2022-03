Pontevico, non si ferma all’alt: grossi guai per un 30enne

(red.) Non si sarebbe fermato all’alt della polizia locale perchè “spaventato” dai mezzi della polizia, incorrendo così in un bel po’ di guai.

E’ accaduto lo scorso fine settimana a Pontevico, nel bresciano, dove gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Lombarda di Pontevico e Robecco d’Oglio hanno dovuto ingaggiare un inseguimento per fermare l’auto in fuga.

L’uomo che era alla guida, un 30enne residente nel paese della Bassa, è stato poi bloccato a Manerbio, non prima di avere effettuato rocambolesche manovre per evitare lo stop.

Giustificazioni a parte, il conducente, che era alla guida di un’auto sportiva, ha collezionato una serie di infrazioni stradali per un ammontare di 800 euro di multa e la decurtazione dei 30 punti sulla patente. Per il suo comportamento (violazione dello stop) è stato anche segnalato alla Prefettura di Brescia.

Nel corso dei controlli stradali effettuati gli agenti hanno anche ritirato una patente per guida in stato di ebbrezza e due libretti di circolazione e sequestrato veicoli sprovvisti di assicurazione. Due i verbali per sorpassi in curva in orario notturno e altri 10 per guida pericolosa.