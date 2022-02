Chiari, ubriaco al volante fugge dopo lo schianto

(red.) Guidava con un tasso alcolemico nel sangue quattro volte oltre il consentito il 25enne di origini albanesi fuggito dopo l’incidente tra la sua vettura e uno scooterone. Il sinistro è avvenuto lunedì poco dopo le 17,30 tra via Francesca e via Palazzolo, sulla variante della Sp17 per Chiari, nel bresciano.

Il giovane, dopo l’impatto, in cui è rimasto ferito un centauro 57enne, si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato a breve distanza dalla polizia del Monte Orfano.

Per il 25enne è scattato il ritiro della patente e del veicolo, ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, per aver cagionato lesioni gravissime e, anche, per omissione di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Chiari ed un’ambulanza che ha trasferito il motociclista all’ ospedale clarense, in codice rosso. L’uomo è stato giudicato fuori pericolo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: sulla strada, per più di un’ora, è stato disposto il senso unico alternato e si sono verificati rallentamenti.