Ladri di rame in azione nel cimitero di Bassano Bresciano

(red.) I ladri di rame sono entrati di nascosto nel cimitero di Bassano Bresciano, probabilmente nella notte tra giovedì e venerdì, e hanno rubato la parte interna di una quarantina di vasi per i fiori, fatta appunto di rame.

Hanno tolto i fiori e poi li hanno rimessi al loro posto dopo aver tolto la parte di rame, la più preziosa, in modo da mascherare il furto. Poi se ne sono andati con il bottino, che ha mercato visto il valore elevato del metallo. Probabilmente i ladri agivano per conto di qualche fonderia ai margini della legge.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo che colpisce i cimiteri, non solo nella Bassa bresciana. In questo caso non ci sarebbe stato vandalismo: nessuno ha intaccato le lapidi, la chiesa o le cappelle private. Sono stati i primi visitatori ad accorgersi del furto e il sindaco lo ha denunciato ai carabinieri di Verolanuova.