Tromba d’aria del 19 settembre 2021, arrivano i fondi per i danni

(red.) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha accolto la richiesta della Regione Lombardia di declaratoria di eccezionalità per la tromba d’aria del 19 settembre 2021 nelle province di Brescia e Lodi. In provincia di Brescia sono stimati danni alle strutture agricole per 3,2 milioni di euro nei territori dei comuni di Pontevico, Visano, Calvisano e Carpenedolo mentre a Corte Palasio (LO) sono stimati danni per 1 milione di euro.

“Due eventi atmosferici – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – che hanno causato danni ingenti all’agricoltura dei due territori. Ora le aziende agricole e gli enti che avevano segnalato danni possono presentare la domanda di concessione dei benefici utilizzando i modelli reperibili sul sito della Regione Lombardia”.

“Era necessario dare un segnale alle imprese agricole. Ora però – ha concluso l’assessore Rolfi – serve che i risarcimenti coprano i danni e soprattutto che siano erogati celermente dal ministero. La Regione cercherà di velocizzare i passaggi. Le aziende devono affrontare i rincari energetici e l’aumento dei prezzi delle materie prime, non possono da sole far fronte ai danni da maltempo”.

A partire da oggi decorrono i 45 giorni perentori per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati che a suo tempo hanno segnalato i danni. I soggetti interessati dal provvedimento possono presentare domanda utilizzando la modulistica allegata alla presente, scaricabile anche dal link shorturl.at/ceuT7 .

Di seguito la stima dei danni.

BRESCIA

Danni strutture agricole:

Carpenedolo 844.037 euro;

Visano 15.000 euro;

Calvisano 1.294.149 euro;

Pontevico 1.129.000 euro

Totale 3.282.186 euro.

Danni infrastrutture (canali irrigui)

Pontevico 32.007 euro;

LODI

Danni strutture agricole:

Corte Palasio 1.000.000 euro.