Remedello, busta con due proiettili: paura alla San Cristoforo

(red.) Un gesto intimidatorio, ancora senza uno specifico destinatario.

Stiamo parlando dell’inquietante ritrovamento, avvenuto mercoledì mattina attorno alle 9 a Remedello, nella Bassa Bresciana, nella cassetta della posta dell’associazione San Cristoforo di piazza Castello, di una busta contenente due proiettili e la scritta “Questo è tuo…” .

L’edificio ospita non solamente il gruppo volontari, ma anche gli ambulatori dei medici di base e l’ufficio del museo di Remedello. Il fatto è stato denunciato alla Polizia Locale che ha contattato i carabinieri della Stazione di Isorella.

Al momento non è possibile stabilire a chi fosse indirizzata la lettera minatoria, poichè non era presente alcun destinatario sulla missiva e la buca della posta è una sola, recante genericamente il nominativo “San Cristoforo”. Le indagini sono attualmente in corso.